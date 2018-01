Lotteria Italia, i terzi premi da 20mila euro in Puglia e Basilicata (a bocca asciutta il Molise)

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come riporta Agipronews, ha comunicato le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria del valore di 20mila euro ciascuno. Ecco l’elenco dei biglietti associati al premio di 20 mila euro con le rispettive località dove sono stati venduti

IN BASILICATA

G 281843 venduto a Francavilla in Sinni (PZ)

C 287589 venduto a Bernalda (MT)

C 196853 venduto a Satriano di Lucania (PZ)

B 083353 venduto a Rionero in Vulture (PZ)



IN PUGLIA

B 095719 venduto a Lizzanello (LE)

F 137858 venduto a Capurso (BA)

R 351973 venduto a Fiano Romano (BR)

A 311426 venduto a Altamura (BA)

G 464478 venduto a Andria (BA)

M 091297 venduto a Mottola (TA)

S 421266 venduto a Lecce

Q 459771 venduto a Mola di Bari (BA)

D 0829481 venduto a Manduria (TA)

Questi tutti i 150 biglietti vincenti

C 450592 BRENTINO BELLUNO (VR)

L 296660 MILANO

P 405541 VERONA

G 376016 LEONESSA (RI)

D 480156 CESANA BRIANZA (LC)

L 065269 CREMA

G 032392 DARFO BOARIO TERME (BS)

M 353004 CAMBIAGO (MI)

I 226765 CHIVASSO (TO)

L 285708 CORLEONE (PA)

C 068038 ACIREALE (CT)

U 378812 PARMA

E 304135 SAN CANDIDO (BZ)

G 281843 FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

I 302278 VERONA

T 093269 CASALECCHIO DI RENO (BO)

T 176641 MERATE (LC)

N 270052 MILANO

E 235630 TORINO DI SANGRO (CH)

O 132182 MACERATA

L 345970 NOGAROLE ROCCA (vr)

I 460723 ROMA

O 007220 BOLZANO VICENTINO (VI)

L 456185 TORINO DI SANGRO (CH)

D 283480 MEDIGLIA (MI)

E 280778 ENNA

F 196945 VALBREMBO (BG)

C 287589 BERNALDA (MT)

R 490386 ROMA

R 229577 PIEVE DI SOLIGO (TV)

T 446182 ROMA

B 132826 ROTTOFRENO (PC)

N 098304 PESCARA

B 330624 MEDICINA (BO)

A 317088 ROMA

F 041844 PESCHIERA BORROMEO (MI)

N 106521 DARFO BOARIO TERME (BS)

D 186827 ZOLA PREDOSA (BO)

U 023700 LIVORNO

L 404236 ROMA

R 420859 CASSANO MAGNAGO (VA)

C 067492 LAMEZIA TERME (CZ)

N 493706 TRENTO

R 040506 BAGNOLO S. VITO (MN)

O 239761 BASILICANOVA (PR)

B 095719 LIZZANELLO (LE)

R 460645 POMEZIA (RM)

M 106065 CAMAIORE (LU)

N 401905 PALERMO

O 105036 FIRENZE

Q 275142 BARONISSI (SA)

N 052729 LEGNAGO (VR)

R 351973 FIANO ROMANO (BR)

B 209318 S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)

P 479599 SELVINO (BG)

C 167704 FOSSANO (CN)

T 440765 MONTANO LUCINO (CO)

E 297782 CAMPOGALLIANO (MO)

F 033386 VERBANIA

C 290672 CIVITELLA D'AGLIANO (VT)

B 318008 CIVITAVECCHIA (RM)

S 254705 ROMA

E 128827 CATANIA

G 470819 ROMA

O 209095 BOLOGNETTA (PA)

N 137579 BUSNAGO (MB)

R 493579 TARVISIO (UD)

U 240485 MILANO

F 094396 ROMA

F 433932 MILANO

A 219149 ROMA

R 111204 MISTERBIANCO (CT)

O 069268 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

F 222770 PARMA

L 048463 TRONTANO (VB)

S 120835 VADENA- PFATTEN (BZ)

F 128407 BIELLA

A 311426 ALTAMURA (BA)

B 242969 ROMA

D 303065 TORINO

M 034700 FIUMICINO (RM)

R 343543 TEANO (CE)

C 196853 SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

G 464478 ANDRIA (BA)

Q 129936 MERANO (BZ)

I 405447 MILANO

M 217164 BAGNOLO S. VITO (MN)

N 023001 NAPOLI

M 091297 MOTTOLA (TA)

S 421266 LECCE

B 099627 BRESCIA

R 460858 CEREA (VR)

P 381628 ROMA

L 185869 ORTONA (CH)

B 223443 TORINO

A 427193 PERO (MI)

Q 431116 ROMA

M 451130 BERTINORO (FC)

P 332869 RICCIONE (RN)

N 238148 RICCIONE (RN)

I 060694 NAPOLI

Q 110649 NAPOLI

Q 459771 MOLA DI BARI (BA)

M 109984 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

M 393013 LISSONE (MB)

L 034057 AGLIANA (PT)

G 263814 BERTINORO (FC)

L 132698 MONTEGROTTO TERME (PD)

B 083353 RIONERO IN VULTURE (PZ)

S 154101 POLLA (SA)

G 101314 CAMPAGNA (SA)

P 428671 RODANO (MI)

F 272662 ANAGNI (FR)

S 190438 POMPEI (NA)

Q 158989 COMISO (RG)

D 044116 S GIOVANNI VALDARNO (AR)

P 186841 NAPOLI

O 392551 ROMA

D 361432 ROMA

E 161784 TORTONA (AL)

R 215860 CIVITELLA DEL LAGO (TR)

U 196613 SCIACCA (AG)

P 137902 SAVIGNANO SUL RUB. ((FC)

N 406384 BELPASSO (CT)

I 031952 CESENA

N 175128 MILANO

G 476737 CAGLIARI

D 082948 MANDURIA (TA)

N 063004 TRENTO

L 274097 SALERNO

U 296170 CARMAGNOLA (TO)

D 043676 ROMA

O 353091 SONA (VR)

N 357882 SIENA

G 495048 ROMA

I 151524 SALERNO

T 391228 MILANO

C 210551 CASALGRANDE (RE)

M 387030 SOVERATO (CZ)

D 033329 SLUDERNO (BZ)

U 165099 SAN GIULIANO TERME (PI)

R 419633 ROMA

E 099366 L‘AQUILA

N 242910 SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

L 017533 S. MARIA CAPUA VETERE (CE)

O 059152 PIANFEI (CN)

A 249286 MILANO

F 266437 MILANO

F 137858 CAPURSO (BA)

N 255420 STROPPIANA (VC)