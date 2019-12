La didattica del futuro? È di Foggia e a Roma la "canta" Vecchioni

Si è chiuso il sipario sulla XVI edizione dello School Day eLearning Day tenutosi il 9 dicembre scorso, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei deputati dal titolo “Competenze, inclusione e metodologie didattiche 4.0” è questo il titolo del XVI School Day E-Learning Day Nazionale 2019, grazie all’ospitalità dell’onorevole Giorgio Lo Vecchio. Anche quest’anno il Presidente dell’associazione foggiana Know K. Centro Studi e Ricerche e il suo team possono essere più che soddisfatti della giornata formativa.

Tantissime le relazioni, con tantissimi argomenti attinenti al mondo della scuola molto apprezzati dai presenti. Sala piena, attenzione al massimo dei presenti, relatori autorevoli che sono riusciti a dare una visione futuristica della scuola fra nuove metodologie, nuovi approcci personali con gli alunni e aule per accogliere il nuovo modello educativo. Ci sono come ha assicurato Lidia Cangemi dirigente scolastico "Liceo Kennedy" di Roma co-fondatrice delle scuole DADA e rete scuoledada.it, con Ottavio Fattorini, dirigente scolastico co-fondatore delle scuole DADA e rete scuoledada.it., già 100 scuole in Italia che sperimentano questo metodono e sono felici di farlo. É seguito l’intervento dell’ing. Mauro Pompetti che ha fatto sognare i presenti non solo con il suo metodo di studio applicato nell’Istituto professionale Pacinotti di Foggia, ma ha portato ai presenti il suo progetto scolastico sui droni diventato concorso nazionale.

Il professor Luciano Pes dell’Istituto Magistrale “Eleonora d'Arborea” di Cagliari, ideatore della piattaforma GeniusImpari ha sottolineato l’importanza di questa piattaforma collaborativa adatta alle nuove metodologie didattiche, piattaforma qualificata AgiD, non può esservi scuola digitale senza gli strumenti per farla.

L’ingegner Samuele Borri, dirigente tecnologo Area Tecnologica INDIRE ha fatto sognare i presenti con i nuovi spazi e i nuovi arredi sempre a supporto della nuove tecnologie e metodologie. Fra le aule mostrate c’è stata anche quella realizzata all’IC9 di Bologna da Know K., su progetto didattico Eraclito di Know K. CSR, “Classe capovolta: studenti più attivi, insegnanti più felici” della professoressa Chiara Spalatro, animatrice digitale dell’IC “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste ha portato la sua esperienza sul campo, testimone che il cambiamento ha suscitato energia positiva e felicità nei ragazzi che nelle sue aule assicura si annoiano meno.

E’ stata la volta della dott.ssa Paola Stroppa, psicologa del Centro Clinico IPSUM – Foggia che come ha confessato ai presenti, gli input ricevuti dai relatori che l’avevano preceduta e la sua percezione della sala l’hanno indotta a modificare quanto aveva preparato su un argomento molto gettonato: Strumenti compensativi e misure dispensative per i DSA come ultima ratio. E’ riuscita a coinvolgere i presenti ottenendo consensi e condivisione su quanto espresso. “Il sistema della formazione per i docenti. “Il sistema della formazione per i docenti. Facciamo il punto”dell’ingegner Davide D’Amico Dirigente ufficio Formazione e Accreditamenti Enti di Formazione MIUR, che ha parlato della formazione continua del docente nel prossimo triennio.

Con l’ingegner Emiliano Gatti Presidente dell'associazione fablab Italmaker si è parlato di coding dalla scuola dell’infanzia. É l’unica maniera - ha detto Gatti - per creare cultura informatica, utile anche al futuro mercato del lavoro, dal momento che quello di oggi è scarno di programmatori. “Intelligenza artificiale e sistema scolastico: una nuova modalità di interazione basata sulla conversazione” è ciò che ha proposto la dott.ssa Elisabetta dell’Oca responsabile marketing della società Quesit. Ha dimostrato ai presenti quanto potrebbe essere più facile il rapporto fra dirigenti e genitori. In tandem la relazione “La Scuola che cambia: quale rotta? Quale meta? Form/Azione, perché solo in azione il pensiero produce cambiamento” ha iniziato della dott.ssa Anna Rita Venturino Training, director Italy - Know K. con qualche dato statistico sulla formazione erogata da Know K. in qualità di Ente accreditato dal MIUR al personale docente e dirigente nel triennio passato e ha sottolineato l’importanza di affidarsi ad Enti accreditati qualificati e certificati per una formazione di qualità. Ha passato la parola della professoressa Sebastiana Fisicaro Dirigente tecnico con funzioni ispettive di consulenza, studio e ricerca USR-SICILIA per far raccontare la ricerca-azione che Know K. sarà per l’INVALSI, in seguito al bando vinto.

L’attrice Laura Agostini Educatore Professionale, Artista-VideoArte, regista di TeatroDanza “Cittadinanza artistica e creativa: metodo e strumenti per una nuova formazione globale” ha dimostrato ai presenti che la formazione di cittadinanza artistica erogata ai docenti è risultata efficace nel loro quotidiano. “Math Links: originale viaggio tra la matematica e la musica leggera” con la professoressa Mara Marchesiello, docente al Liceo Classico “Vincenzo Lanza” di Foggia utilizzando la piattaforma GeniusImpari ha raccontato entusiasmando i presenti che anche la matematica può essere amata da tutti, utilizzando un connubio perfetto: musica e matematica.

L’interessante giornata di studio e approfondimento è stata conclusa con l’intervento straordinario di Roberto Vecchioni, cantautore, intellettuale, scrittore, umanista, docente liceale e universitario in pensione. Un intervento interessante è stato il compendio di una giornata formativa dove arte, scienza e informazione si sono amalgamate per lasciare nei presenti la sensazione di non aver trascorso una giornata inutile in una location prestigiosa che sicuramente ha fatto la sua parte.

Grazie ancora al nostro conterraneo on. Giorgio Lo Vecchio per aver permesso la realizzazione del XVI School Day eLearning Day in una location così prestigiosa. Arrivederci al XVII School Day e Learning Day