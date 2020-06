Il ministro Boccia al sacrario dell'oltremare per l'onore della Puglia ai 75mila militari morti

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha deposto la corona di alloro in onore ai 75mila militari morti - 41mila dei quali ignoti - durante i conflitti mondiali nel sacrario dei caduti di oltremare di Bari in occasione del 74esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Ad accompagnarlo il prefetto di Bari, Antonio Bellomo e il comandante del presidio militare di Bari, generale di squadra aerea Aurelio Colagrande. Il silenzio militare e il suono delle campane hanno caratterizzato il minuto raccoglimento in ricordo delle vittime. Nel corso della cerimonia, a cui hanno preso parte anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e autorita' civili e militari, e' stato letto il messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella e il ministro Boccia ha firmato l'albo d'onore. La commemorazione si e' svolta nel rispetto delle misure anti contagio: misurazione della temperatura corporea all'ingresso per giornalisti e autorita', gel disinfettante per le mani e mascherine sul volto per tutti.