Oggi, 8 Dicembre 2014, ci lascia Pino Mango: fece della sua Lagonegro la sintesi del Mediterraneo

CHI ERA GIUSEPPE MANGO?

(di Enrico Romagnoli per ilfattoteramano.com del 10 dicembre 2014)

Giuseppe Mango è stato un cantautore e uno scrittore, infatti ha scritto molte canzoni per tanti artisti italiani, e ovviamente musicista. Nato a Lagonegro, paese in provincia di Potenza, nel ’54 e morto il 7 dicembre 2014 durante un concerto a Policoro. Con le notizie reperibili da Wikipedia mi fermo qui, anche perché sono cose abbastanza note, quello su cui vorrei porre l’attenzione è come se ne sia andato un grande artista, purtroppo considerato non di cartello, ma sempre visto come cantante di nicchia.

Ciò che mi ha fatto riflettere, qualche giorno dopo la sua scomparsa, dopo aver visto il video della sua ultima esibizione è l’umiltà di un uomo che come ultimo gesto chiede scusa. Penso che sia una cosa che debba far riflettere, poiché ha messo gli altri prima di se stesso e non è una cosa comune, soprattutto in un momento del genere. Come al solito osserviamo gli opposti: da una parte un uomo che chiede scusa e dell’altra chi parla solamente per farsi vedere, senza interesse.

A questo punto chiamo in mio aiuto Enrico Ruggeri, cantante e collega di Mango, che il giorno dopo della morte dell’amico scrive questo sul suo profilo facebook: “Avrei voluto scrivere del concerto di ieri, raccontare e ringraziare, come altre volte. E invece mentre io stavo cantando se ne andava, cantando, una delle voci più belle che avevamo, Pino Mango. Sono sgomento, addolorato, non ho parole. Ora leggo belle frasi da giornalisti che non andavano da anni a un suo concerto, radio che non passavano le sue nuove canzoni e discografici che non avevano più voglia di investire su di lui. Per fortuna la gente continuava a seguirlo e ad amarlo. Un abbraccio, Pino, ovunque tu sia riposati, hai fatto grandi cose”. Anche per lo sfogo mi fermo qui, ma ogni tanto è giusto ricordare che l’ipocrisia è una brutta malattia.

Mango ha iniziato la sua carriera prestissimo, a 7 anni già suonava in gruppi locali del suo paese, con generi molto diversi rispetto a quelli che poi lo avrebbero reso famoso. All’università inizia a scrivere le sue prime canzoni e dopo aver registrato alcuni 45 giri riceve gli apprezzamenti di cantanti come Mia Martini e Patty Pravo, le quali inseriscono nei loro cd alcune canzoni del cantautore.

Nel ’76 esce il suo primo disco: “La mia ragazza è un gran caldo”, curato dalla casa discografica “RCA italiana”; a questo cd ne seguiranno altri 15, ognuno di grande spessore, che hanno portato mango ad essere un artista a tutto tondo. Oltre questi 16 cd di inediti ce ne sono anche altri due di cover: “Acchiappanuvole” e “L’amore è invisibile”, il quale contiene 3 inediti ed è il più recente, datato 2014.

Nel palmarès di Mango c’è anche una raccolta con i suoi successi, contenente 2 inediti, ci sono anche due album live e tre cd in spagnolo, che sottolineano la grande elasticità del cantante. Le sue canzoni sono molto riflessive, parlano d’amore e di vita, come ogni gran cantautore che si rispetti.

Come già detto Mango è stato anche uno scrittore di testi che sono stati interpretati da grandi nomi della musica italiana, per citarne alcuni: Loredana Bertè, Loretta Goggi, Mia Martini, Patty Pravo, Mietta, Andrea Bocelli e tanti altri. Scrittore si, ma non solo di canzoni, anche di libri, come “Nel malamente mondo non ti trovo” (raccolta di poesie) e “Di quanto stupore”.

Il suo stile è noto per la fusione di diverse sonorità tra cui pop, rock, soul e world music, unita ad un uso strumentale della voce, una struttura compositiva basata su incastri e un utilizzo raffinato delle ritmiche, che lo hanno reso uno specialista del settore. Le sue canzoni sono state anche interpretate da artisti internazionali come l’inglese Leo Sayer, la francese Hélène Ségara e la greca Eleftheria Arvanitaki.

In quello “Scusate” che ha detto c’è tutto questo, misto ad un talento incolmabile e indiscusso. L’umiltà di un artista che è rimasto tale fino all’ultimo, donando tutto se stesso. Quello che stupisce è come ci sia stata sempre poca attenzione verso questo straordinario cantautore, considerato spesso secondario rispetto a tanti altri nomi, che paragonati a Mango in più hanno solo qualche anno di meno. Oramai, purtroppo, si ascolta solo quello che ci fanno ascoltare.

MANGO, L'AMORE PER LA LUCANIA

(da Andrea Di Consoli per il corriere.it dell'8 dicembre 2014)

Non aveva mai lasciato Lagonegro, la sua casa a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale«Lagonegro sud», in provincia di Potenza, Basilicata. Mango aveva omaggiato il suo paese di origine, dove era nato nel 1954, con la canzone «Monnalisa», che avvalorava la tesi dello scrittore russo Merezkowskij il quale, nel 1901, aveva scritto che Lisa de’ Gherardini, meglio nota come Monna Lisa, fosse morta a Lagonegro di ritorno da un viaggio in Calabria. Mango era incastonato nel suo paese senza furori o moine identitarie. Era lucano naturalmente, normalmente, senza mai aver sentito la tentazione dell’«engagement» o dell’impegno civile, nonostante i tanti problemi della Basilicata. Era un gatto sornione e consapevole che seppe allargare la questione meridionale in direzione mediterranea, e questo è testimoniato da canzoni indimenticabili quali «Sirtaki», «Mediterraneo» e “«Ti porto in Africa». Era sobrio, appartato, discreto.



Lontano da circo mediatico

Non sfruttò mai, come pure avrebbe potuto, le potenzialità del circo mediatico. Preferì dedicarsi esclusivamente alla musica, così che si può affermare che la sua estetica e la sua etica coincidessero perfettamente. In Lucania è stato amato trasversalmente da tutti, anche per l’umiltà e la determinazione che seppe dimostrare agli inizi, durate la faticosa «gavetta» di cui ovunque ancora si parla in maniera un po’ leggendaria. Strana morte, quella di Mango, e principalmente per due motivi: primo, perché aveva solo sessant’anni, e mai aveva dato segni di maledettismo o di inquieta auto-distruttività; secondo, perché è morto a pochi chilometri da Lagonegro, a Policoro, a un passo dal mare (così tante volte evocato nelle sue canzoni) e perché è morto cantando, nel bel mezzo di un suo evergreen, «Oro».

Colonna sonora dell’Italia

Ma sono soprattutto i tanti fan ad accalcarsi davanti casa sua e sui social network, a dimostrazione di un affetto geograficamente e socialmente trasversale. Alcune sue canzoni sono state la colonna sonora dell’Italia popolare a cavallo tra anni ’80 e ’90. Oltre ai brani già citati, è doveroso ricordare «Lei verrà» (una delle sue più belle in assoluto), «Australia», «Come l’acqua», «Bella d’estate» e «Nella mia città». Una voce, la sua, inaspettata, sorprendente: un dono assoluto. Eppure Mango non virò mai in senso retorico o ricattatorio (sentimentalmente) la sua potente voce. Essa, anzi, si attestò su una traiettoria fortemente lirica, sensuale, dolce, non poche volte malinconica, eppure sempre ariosa, luminosa, panteistica, in cerca di aperture rigeneratrici.



Mango e la canzone mediterranea

Mango, in definitiva, è stato un notevole (inconsapevole?) protagonista della canzone mediterranea, anche se non aveva mai esplicitato «ideologicamente» contaminazioni, fusioni e mescolamenti linguistici e sonori. Fu un artista «puro», a-politico, sensuale. Per un’intera generazione, la sua morte sembra quasi l’emblema della fine della giovinezza, che potrebbe essere racchiusa in quest’immagine: Retequattro che, nottetempo, ritrasmette le sue canzoni, spesso tratte dal Festivalbar. Una giovinezza in replica, ormai, per milioni di italiani.

LAGONEGRO, LA LUCANIA DI MANGO

(da Francesco Salvatore Cagnazzo per turismo.it del 10 dicembre 2014)

La camera ardente è stata allestita nella sua villa, dove viveva con la moglie, la cantante Laura Valente, e con i suoi due figli. Per oggi il sindaco, Domenico Mitidieri, ha proclamato il lutto cittadino. Aveva da poco festeggiato i suoi 60 anni: nato proprio qui, in questo piccolo comune lucano, il 6 novembre 1954, ha sempre sottolineato un forte legame con la sua terra che, infatti, non ha mai scelto di lasciare pur nel suo peregrinare da artista. Le sue canzoni sono intrise di atmosfere mediterranee, di luoghi che diventano stati d'animo. In uno dei suoi più famosi successi, Monna Lisa, si respira l'intuizione dello scrittore russo Merezkowskij il quale, nel 1901, aveva scritto che Lisa de' Gherardini, meglio nota come Monna Lisa, fosse morta a Lagonegro di ritorno da un viaggio in Calabria. La dichiarazione d'amore più bella che il cantante abbia potuto lasciare alla sua terra natia, la si ritrova nelle struggenti cadenze di Nella mia città, altro brano che lo ha consacrato ai favori del grande pubblico.

"Nella mia città c'è un cielo grande che ti spalanca il cuore e non ti delude mai"

PERCHE' ANDARCI Su un piccolo promontorio, poco distante dal centro urbano, sorge il borgo medievale, il Castello, al quale si accede attraverso una lunga scalinata. Piazza Grande, con la sua fontana ottocentesca, rappresenta il cuore della città. Abbastanza ampia ed in leggera pendenza è circondata da filari di alberi ed edifici del 1700 e 1800: tra questi anche la Chiesa della Trinità, ovvero la Concattedrale.



Lagonegro è stata considerata nel corso degli anni città delle cento Chiese. Alcune sono visitabili ancora oggi ed offrono al visitatore una serie interessante di opere. Nell'antica Chiesa di S. Nicola, sul Castello si può ammirare un gran dipinto raffigurante la Crocifissione. Molto bella la statua lignea della Vergine, custodita nella Chiesa del Rosario. C'è poi da visitare la Chiesa di S. Anna, monumento nazionale al cui interno era conservato un ostensorio con una delle Spine della Corona di Cristo che attualmente si trova nella Concattedrale.

Meta interessante per una gita fuori porta, magari da coniugare con visite ad altri borghi poco distanti. Come Castelmezzano, incastonato in pareti di guglie e picchi, annoverato tra i Borghi più belli d'Italia.