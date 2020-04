Premio AIFIn, Financial Innovation–Italian Awards: Bcc Basilicata e Iccrea Banca ricevono un riconoscimento nelle categorie “Marketing” e “Csr & Sustainability”

Bcc Basilicata e Iccrea Banca ricevono un riconoscimento nell’ambito del Premio AIFIn, Financial Innovation–Italian Awards. In particolare, Bcc Basilicata - Banca aderente al Gruppo bancario cooperativo Iccrea – è terza classificata nella categoria Csr & Sustainability, con il suo “Fondo Etico per i Progetti del Territorio”, iniziativa che a ottobre scorso aveva ricevuto già il Premio AIFIn per la Csr & Social Innovation. Iccrea Banca, invece, ha guadagnato il terzo posto nella categoria Marketing, con il brand “ForWE - For Women Energy”.

Durante l’incontro AIFIn “Financial Innovation Day”, svoltosi ieri in videoconferenza, si è tenuta la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato i rappresentanti del settore bancario, assicurativo e finanziario. La giuria, composta dai rappresentanti degli enti organizzatori nella prima fase e da docenti universitari in quella finale, ha valutato i progetti per il valore creato, per il grado di innovazione e originalità, per la complessità del progetto e per gli obiettivi raggiunti.

«Bcc Basilicata - commenta Teresa Fiordelisi, presidente di Bcc Basilicata e consigliere d'amministrazione d'Iccrea - è orgogliosa di ritirare un premio che riconosce l'impegno di una banca del territorio. Oltre ad essere il risultato di un modello virtuoso per le comunità, è la testimonianza che sostenere progetti utili al bene comune e promuovere con serietà e responsabilità le iniziative sociali fa bene all'economia e fa crescere la collettività».

Il Fondo Etico per i Progetti del Territorio è un fondo annuale finalizzato a erogare contributi di beneficenza e mutualità accantonati dalla banca e dedicati a tutta la comunità locale: persone (privati, famiglie, imprese), ambiente, patrimonio culturale e sociale.

Il Fondo è accompagnato da un Regolamento specifico che disciplina, in maniera trasparente e puntuale, i criteri e i processi di erogazione dei contributi. L’impegno del Fondo è dedicato a quattro ambiti: servizio sociale, territorio, cultura, ambiente, salute e sport, secondo una procedura di approvazione dettagliata, che prevede inoltre precisi obblighi per il beneficiario, come le tempistiche stabilite per la realizzazione progetto e la condivisione delle campagne pubblicitarie a supporto. È attivo dal 2014 e ha già finanziato 680 progetti per un valore di 1,4 milioni di euro mentre, solo per il 2019, sono già stati sostenuti 180 progetti per un impegno di 600 mila euro. Attraverso il Fondo e grazie ad una partnership con Fondazione Matera 2019 – che si occupa delle celebrazioni e degli eventi conseguenti alla nomina di Matera quale capitale della cultura 2019 – la BCC Basilicata ha potuto sostenere 27, tra organizzazioni e operatori culturali della Regione Basilicata, per la produzione di opere culturali inedite e che rappresentano il 50 per cento dell'offerta culturale del programma previsto per il 2019 a Matera.



«Come Gruppo Iccrea siamo certamente soddisfatti del percorso realizzato. Iniziative come il Conto ForWE – afferma Laura Servadei, Responsabile Marketing di Iccrea Banca – ci hanno permesso non solo di rispondere alle esigenze di un target specifico ma di costruire una strategia integrata di successo. In questa situazione di emergenza, pensiamo che le donne avranno un ruolo di collante sociale fondamentale nella ripresa. Sicuramente c’è ancora molto lavoro da realizzare e tutto il Gruppo Iccrea vuole fare la sua parte dando attuazione ai principi fondamentali dello statuto di ogni Bcc che preserva lo sviluppo sostenibile e responsabile delle comunità territoriali. Se le donne hanno gli strumenti giusti, potranno fare la differenza».

Il brand ForWE, acronimo che sta per “For Women Energy”, riunisce la linea di prodotti e servizi pensata per la clientela femminile delle Bcc del Gruppo Iccrea e in generale per tutte le donne che cercano strumenti pratici per gestire al meglio il tempo e gli impegni della vita quotidiana. Primo prodotto del Gruppo Iccrea a essere lanciato sul mercato, il brand ForWE è stato “adottato” da oltre 111 BCC e ha ottenuto il riconoscimento Premio AIFIn per la complessità della strategia di marketing che ne ha supportato il lancio e la promozione nei mesi successivi. Valore aggiunto della proposta ForWE è l’integrazione del digitale nel percorso di ingaggio e di assistenza alla clientela, un modello di servizio sviluppato sulla base degli insight del target. Su questo doppio binario è stata sviluppata anche la strategia di promozione. Intorno a ForWE è stata infatti costruita una strategia di marketing integrata e un piano di iniziative di comunicazione cross mediale portate avanti in concomitanza con la sponsorizzazione del Giro Rosa Iccrea 2019, uno degli eventi sportivi internazionali più rilevanti in ambito femminile. Per l’occasione sono stati realizzati progetti editoriali speciali con testate nazionali come La Repubblica e l’agenzia di stampa Ansa e una mini serie a tema sportivo creata insieme a Sky. In parallelo, è stata promossa con ottimi risultati una campagna di digital advertising a supporto del drive to store nelle filiali di tutto il Paese.