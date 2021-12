Potenza, domani l'inaugurazione del Polo del Riciclo e dei Saperi «Officina delle Idee»

Si terrà domenica prossima, 19 dicembre alle ore 17.00, l’inaugurazione del Polo del Riciclo e dei Saperi “Officina delle Idee”, a Potenza, in contrada Bucaletto, che sarà ospitato nel prefabbricato, dove era allocata la sede della Caritas Diocesana del capoluogo.

Al taglio del nastro presiederanno, S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo, il dirigente del Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Potenza, Giuseppe Romaniello e il poeta paesologo, Franco Arminio. Quest’ultimo, a partire dalle 15.30, farà una passeggiata nel rione, alla scoperta dei luoghi più reconditi e dalle 18.00, si recherà in visita nella nuova sede del Centro “A casa di Leo”, in piazza dell’Amicizia (adiacente scuola primaria “G. Rodari”), per una restituzione e un confronto sui luoghi della Cittadella.

Il Polo rappresenterà un vero e proprio Laboratorio Permanente, nel quale si è riscoperta una nuova vocazione; saranno contenute, infatti, una Ciclofficina, un laboratorio di sartoria creativa e uno per il riciclo di materiali tessili, di plastica e di carta.

Il progetto, infine, si inserisce in quella idea di valori che da sempre la Caritas sostiene e che guarda, in modo prevalente, all’accompagnamento e al sostegno della comunità, e che non manca di porre attenzione all’offerta contestuale di servizi e processi educativi, perché si possano accogliere in modo efficace i bisogni e valorizzare le risorse personali e gli stimoli creativi, restituendo la centralità alle persone.