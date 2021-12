Le opere del fotografo En Nico in mostra a Matera

Domenica 19 dicembre alle ore 18.00 nel cuore dei Sassi, cornice di incanto l'Hotel Palazzo Del Duca (Via Muro 50) verranno presentate 14 opere del fotografo “en nico”.

L'autore per anni ha esplorato svariati luoghi del nostro pianeta, traducendo in immagini fotografiche la propria percezione della realtà.

Ogni istantanea è la scoperta di nuovi mondi fatti di inusitati accostamenti,rarefatte espressioni emetafisiche atmosfere.

E’ un racconto per immagini di un instancabile viaggiatore:dall’Italia al Cile, dal Costarica all’Uzbekistan, da Santo Domingo all’America Latina e agli Stati Uniti, ora in cammino verso la percezione ontologica dei Sassi di Matera.

Nella stessa occasione, sarà presentato il romanzo "L’isola dei ricordi" (in anteprima nazionale) di Massimo Pallottino (edito da peQuod, 2021), con lettura dei brani più toccanti del romanzo. Si tratta di un memoir, di un viaggio di iniziazione verso il mondo, alla scoperta delle radici nei ricordi di una ragazza che fa ritorno nella terra natia.

“Quadri evocativi e narrazione - sottolinea Chiara Lostaglio del CineClub “De Sica” Cinit che coordina l'iniziativa – conle immagini originali di “en nico” e il narrato di Pallottino vengono esplorati in un connubio immaginifico, tipico del Cinema, che fa del viaggio la rimozione dell'oblio.”

Il sindaco della Città dei Sassi, Domenico Bennardi, porterà il proprio saluto, mentre la scrittrice Elizabeth Jenning e lo storico Gianni Maragno interverranno con gli autori.

La iniziativa culturale del “De Sica” “Cinema fra Foto Art e Letteratura” in connubio con il Matiff- Matera Art International Film Festival, e supportata dal Montecatini Shorts FilmFestival, da Cineclub Pasolini, ospite fino all’8 gennaio 2022 dellamirabile cornice dell’Hotel Palazzo del Duca.