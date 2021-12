A Lavello Partenza in salita, con Corrado tedeschi e sua figlia Camilla

Prosegue con grande successo la stagione teatrale organizzata dai direttori artistici del San Mauro di Lavello, Francesco Cicolella e Vidio Carbone.

Arriva sullle tavole del teatro lavellese , lunedi 20, sipario ore 21, Corrado Tedeschi e sua figlia Camilla , per la prima vota insieme, con “Partenza in Salita”

Commedia di Gianni Clementi, diretta dallo stesso Tedeschi insieme a Marco Rampoldi.

Una commedia attualissima, con le sue ironie, racconta di un padre, sessantenne, non rassegnato che gli anni passano, costretto a rendersi utile per la figlia, cercando un riscatto per ristabilire un legame con una figlia che non perde occasione per rinfacciargli le sue mancanze.

Un percorso duro tutto con una partenza in salita.

Uno spettacolo per le famiglie , un confronto tra due generazioni e due personalità con rispettivi linguaggi e passioni.

E” una storia comune a tanti genitori e figli .

E’ una lezione di guida e di vita.

I direttori artistici, del San Mauro di Lavello Cicolella e Carbone, con Corrado e Camilla Tedeschi chiudono le rappresentazioni del 2021 e danno appuntamento, al loro pubblico, alla prossima rappresentazione teatrale, 21 gennaio 2022, con Valentina Lodovini che porta in scena “Tutta casa,letto e chiesa”.