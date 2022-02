Guido Rasi non ha dubbi: «Il green pass non serve più e la quarta dose non è necessaria»

«Il Green Pass ha l’unico senso di motivare le persone a vaccinarsi, per cui al momento non serve più a molto». Guido Rasi, immunologo, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata, ex presidente dell'Ema ed attuale consulente del generale Figliuolo per la campagna vaccinale, fa il punto sullo stato della pandemia nelle ultime settimane in un'intervista alla Stampa. Per il professore "il certificato può essere tolto a giugno". E la quarta dose non è necessaria: "Il richiamo di massa in questa situazione non ha senso". Insomma, parole ottimistiche che confermano la piena uscita dall'emergenza Covid.