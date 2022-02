Lavello, al San Mauro lunedì sera c'è l'Ombra di Totò

La stagione teatrale a Lavello, voluta dai direttori artistici Vidio Carbone e Francesco Cicolella, prosegue, alla grande, lunedì 28 sipario ore 21.

Sulle tavole del teatro S. Mauro arriva “L’ombra di Totò” di Emilia Cosentini con Yari Gugliucci, Clotilde Sabatino e Rita Pilato, scene di Carlo De Marino adattamento e regia di Stefano Reali.

Lo spettacolo, bello divertente, emozionante, racconta la vita , i personaggi, le storie del Principe Antonio De Curtis in arte Totò, raccontate dalla sua celebre controfigura, affezionata e devota, Dino Validi, che si chiama Osvaldo Natale, interpretato magistralmente da Yari Gugliucci con la presenza in scena di Clodilde Sabatino e Rita Pilato.

“L’ombra di Totò” in scena , non è altro che una intervista immaginaria che traccia la biografia del principe della risata .

La vita di Totò viene raccontata in maniera assolutamente inedita da colui che ne ha rappresentato l’ombra da sempre.

Era il 17 aprile 1967, a Napoli rione Sanità, si celebra il funerale di Antonio De Curtis, in arte Totò.

A un certo punto una donna lancia un grido, indicando dietro il feretro: Totò è vivo, non è morto, è resuscitato!

Ecco che Dino Validi improvvisamente e inconsapevole diventa protagonista assoluto di una storia che non è la sua e attraverso i suoi ricordi, frutto della sua vicinanza “uomo ombra”, racconta il prinicipe della risata.