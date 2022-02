Ucraina: il Pd lucano chiede alla Regione di attuare con l'Unibas un corridoio accademico

La Prof.ssa Olena Motuzenko, prorettrice dell’Università di Kyiv, ha lanciato oggi un appello che non possiamo non accogliere: «Aprite un corridoio umanitario accademico per accogliere gli studenti ucraini, replicando l’esperienza di grande solidarietà sperimentata per i bimbi di Chernobyl». L’Università degli Studi della Basilicata già ieri ha condiviso il documento della CRUI, attivandosi per incoraggiare azioni concrete a beneficio di docenti, studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, che vogliono rientrare in Italia o per chi in Italia cerca rifugio.

Anche il Partito Democratico Basilicata, con i GD Basilicata e le Donne Democratiche Basilicata, raccoglie questo appello e chiede alla Regione Basilicata di assicurare risorse economiche all’ateneo lucano per poter aprire un corridoio accademico con l’Ucraina, affinché studenti e studentesse possano rifugiarsi in Basilicata, ristorarsi nelle nostre mense universitarie e soprattutto portare avanti gli studi. Un corridoio che guardi anche alla Russia, per studenti e studentesse, docenti, ricercatori e ricercatrici che non vogliono piegarsi al nazionalismo ed all’autoritarismo.