«Seduta di Coppia», la personale di Antonio Pronostico

Talentuoso, fumettista, migliore illustratore nel 2021 (Premio Artribrune) e lucano. Si tratta di Antonio Pronostico, classe ’87, nato a Tricarico, cresciuto a Potenza, traferitosi a Roma. Qui, nella capitale d’Italia —— precisamente nella galleria Rosso20sette arte contemporanea, in via Del Sudario — ha messo radici la sua personale dal titolo “Seduta di Coppia” fino al giorno 5 marzo 2022. Ad un primo ascolto il titolo farebbe pensare a una coppia che si lascia andare a confessioni e attacchi liberatori di fronte al viso inespressivo di un esperto in psicologia, ma è fuorviante. Come intuibile, però, protagonista indiscussa della mostra sembrerebbe essere una coppia immersa nel suo quotidiano. Capello scuro e baffi neri lui, caschetto nero lei e una espressività realistica in ogni quadro. Una coppia che non ha nulla di identitario e in cui tutti potrebbero immedesimarsi, senza troppo sforzo, nel momento in cui è intenta a svolgere azioni di vita elementari: c’è chi prende un libro in cima a uno scaffale, chi amoreggia, chi si consola e chi sonnecchia. Cosa salta all’occhio di insolito? Le due figure sono costrette su una sedia, anzi su alcune differenti tipologie di sedia. Allora protagonista non è più la coppia, ma neppure la seduta, protagonista è il rapporto che l’uomo e la donna sviluppano rispetto all’oggetto. Un oggetto che riscopre la funzione per cui fu progettato e riprende vita, quasi riconquistandola. E su quella sedia si discute mostrando il broncio, si resta in silenzio studiando le mosse dell’altro, ci si rammarica per una sconfitta o si riflette su un problema ingarbugliato, si sorride, si consumano “comodamente” gli alti e bassi di ogni relazione amorosa. È il testo critico di Fabiagio Salerno ad accompagnarci nella comprensione delle sfumature di significato che la mostra cela: «Nell’era della riproducibilità tecnica, ci sembra ovvio che l’ideazione di un oggetto (ordinario o straordinario che sia) sia un processo complicato, frutto degli sforzi di menti eccelse; mentre la sua produzione in serie sia un fatto meccanico, che non richiede sforzi. Il progettista di oggetti — il designer — è quindi un intellettuale privo di manualità, che modella le idee che qualcun altro realizzerà. Questo lo rende molto architetto e poco artigiano, poiché la sua idea è mediata da un processo industriale. Aver uniformato in quel processo la realizzazione degli oggetti a quella degli edifici, ha fatto sì che tutti i grandi architetti dell’era moderna si siano cimentati nel design di oggetti di largo impiego». «La sedia è la regina del design industriale (per qualcuno se la gioca con la lampada), perché è una sintesi dell’architettura: materia, forma e struttura si condensano in un oggetto semplice, la cui funzione è così chiara che non va spiegata. Invece della funzione sociale del design immaginato da Morris è rimasto poco: esiste una frattura profonda per cui gli oggetti di design sono così preziosi da elevare lo spirito elitario dell’alta borghesia». «L’architettura è un’immagine e il design è il suo decoro. Ci meravigliamo quando un progetto finito è davvero identico al suo render — e la sedia è un orpello tra gli altri: caratterizza l’immagine di uno spazio rigorosamente vuoto. Così perfino un oggetto d’uso quotidiano come la sedia ha finito per perdere la sua funzione. Il divano ci ha inghiottiti a tal punto da riuscire a diventare insieme seduta e tavolo da pranzo, che sfruttiamo mangiando sushi con lo sguardo proiettato nell’orizzonte di serie Netflix. Le cucine ruotano attorno a isole circondate di sgabelli, e nelle sale riunioni di Google spadroneggiano i pouff». «Con le sue Sedute di coppia Antonio Pronostico tenta di dar vita a oggetti spesso ostili, costringendo su sedie simbolo coppie di innamorati intenti nelle più varie attività: c’è chi prende un libro in cima a uno scaffale, chi amoreggia, chi si consola, chi sonnecchia. Sono sedie spesso scomode — questo si coglie anche nella stilizzazione del fumettista — eppure in questa serie di immagini Pronostico è riuscito in un’impresa che tante volte è sfuggita a chi quelle sedie le ha progettate: ci ha portato la vita».