Staffetta solidale per l’Ucraina a Corleto Perticara

Il conflitto scatenatosi tra Russia e Ucraina sta tenendo l’intera Europa (e non solo) con il fiato sospeso, destabilizzando un equilibrio reso già precario dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica. Sono già tanti, troppi, gli sfollati che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e, in molti casi, la propria famiglia a causa di una guerra che sta colpendo soprattutto i civili ucraini, e che spaventa per la sua imprevedibilità.

Lasciando agli esperti un’analisi più accurata degli aspetti geopolitici, delle cause e delle conseguenze di questo conflitto, è necessario chiedersi cosa sia possibile fare per aiutare una popolazione in grave difficoltà. Una soluzione semplice, ma di grande impatto, è quella proposta dalla Pro Loco di Corleto Perticara insieme a un loro concittadino che vive in Romania, lungo il confine con l’Ucraina. Francesco Magaldi, infatti, è un ristoratore lucano che vive a Botosani, a quaranta chilometri dal confine e sta assistendo, suo malgrado, a uno dei principali effetti di questo conflitto: la migrazione costante di persone che si stanno rifugiando in Romania. Così, ha pensato di dare il proprio contributo coinvolgendo la sua terra, la Basilicata, e nello specifico il suo paese, Corleto Perticara: attraverso la collaborazione con la Pro Loco del paese è nata una vera e propria staffetta di solidarietà che si è estesa all’intera regione, facendo sorgere altri due punti di smistamento, nella Val d’Agri e a Montalbano Jonico. Si tratta di una raccolta di beni di prima necessità che possano, innanzitutto, andare incontro alle reali esigenze degli sfollati: il freddo e la fame. Per questo motivo sono stati richiesti per lo più capi d’abbigliamento come giubbotti, felpe, maglie manica lunga, vestiario per bambini, intimo uomo e donna, prodotti per l’igiene personale e cibi a lunga conservazione come tonno, pasta, olio, legumi, passata di pomodoro, biscotti, crackers, grissini, fette biscottate, verdure lessate in scatola, marmellata o cioccolata monoporzione, come si legge sulla pagina Facebook degli organizzatori. Non aiuti economici, che in questo momento sarebbero difficili da gestire, ma aiuti concreti che verranno consegnati dallo stesso Francesco Magaldi nel corso della settimana. Infatti, il prossimo giovedì rientrerà nella sua Corleto per riunire il frutto della generosità del popolo lucano, la cui risposta è stata tale da dover richiedere l’impiego di un tir per la raccolta del materiale da inviare in Romania.

«Ci siamo attivati in modo un po’ improvvisato, rispondendo all’appello di Francesco, anche se avevamo già in mente di fare qualcosa per l’Ucraina. Nessuno si aspettava una reazione così immediata, che ha superato ogni aspettativa. In un primo momento, infatti, si era pensato di organizzarsi con un camioncino, ma poi ci siamo resi conto che sarebbe stato insufficiente data la quantità di materiale» ci ha spiegato il Presidente della Pro Loco di Corleto Perticara, Anthony Gallo.

La raccolta sarà effettuata fino al 3 marzo nella sede Pro Loco di Corleto e presso la sede della Protezione civile di Villa d’Agri, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno” diceva Madre Teresa di Calcutta ed è vero proprio in questa situazione: privarsi di qualcosa può sembrare un gesto insignificante di fronte a tanta disperazione, ma può rappresentare un aiuto concreto e una mano tesa a chi ne ha bisogno.