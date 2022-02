Ucraina, a Potenza scatta la raccolta solidale: cibo, vestiti e generi di conforto

Anteas Basilicata in collaborazione col Masci (Movimento adulti scout) di Potenza, propone una lodevole e meritevole iniziativa che non può lasciare nessuno insensibile: il prossimo 2 marzo partirà dal capoluogo lucano un furgone, «un nostro concittadino che lavora ai confini con l'Ucraina porterà quanto raccolto per i profughi», lo fanno fanno sapere gli organizzatori. Occorre abbigliamento (per adulti e bambini) in condizioni buone e ben custodito in buste celophane con indicazioni di taglia. Colori e album da disegno per distrarre i bambini. Inoltre prodotti per l'igiene personale, assorbenti e pannolini. Cibo in scatola e generi di conforto. La raccolta sarà effettuata presso la sede scout al Parco Baden Powell a Potenza il primo marzo dalle ore 17 alle 19.