L'addio a Linda: «È già luce», la comunità potentina si stringe alla famiglia

Si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Giovanni Bosco nel capoluogo di Regione, i funerali di Linda Catalano, la 24enne di Potenza rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale sulla "maledetta" SS 658 Potenza-Melfi (all'altezza di contrada San Francesco) strada che troppe vite ha spezzato, specialmente negli ultimi anni. Fin dalle prime ore di sabato mattina la notizia ha destato grandissimo sconforto nella città di Potenza dove Linda era molto nota ed apprezzata per la sensibilità e l'impegno verso i più deboli e i meno fortunati. Nel mondo dell'associazionismo e non solo. Linda era una delle colonne portanti del gruppo salesiano della medesima parrocchia che oggi si è stretta, con grande partecipazione e con dignitoso dolore e rispetto, alla famiglia e alle tante persone che le hanno voluto bene.