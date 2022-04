«Dalle barriere di 40 anni fa al gruppo Tecnis, conosciamo tutti la Potenza-Melfi»: quando Barbara Verrastro denunciava lo stato della Ss 658

«E’ una giornata di lutto e profonda tristezza per tutta la Basilicata. Si sono svolti stamane a Potenza i funerali della giovanissima e bellissima Linda Catalano. Voglio esprimere, con profonda tristezza, un pensiero di vicinanza, di conforto e di condoglianze alla sua famiglia. Tutti noi conosciamo la strada statale 658 Potenza – Melfi, come una delle più pericolose della nostra regione. Nel marzo 2019, attraverso questo video, che vi ripropongo nella parte riguardante la suddetta strada, mi collegavo da Lagopesole, zona a me cara, per raccontarvi dei gravi disagi e ritardi che i lavori infiniti stavano creando alla circolazione. Nel video riferisco del gruppo Tecnis, che aggiudicò i lavori per l’ammodernamento in alcuni tratti della terza corsia. Successivamente il commissario straordinario ha venduto il pacchetto di lavori della Tecnis ad un’impresa di Benevento. Sono passati quasi 10 anni e i lavori ancora proseguono, senza nessun rispetto dei termini contrattuali. Alcuni anni fa, inoltre, sono state cambiate solo in alcuni tratti le ormai vecchissime barriere. Come ad esempio da Tiera di Avigliano a San Nicola di Pietragalla. Quindi su tale tragitto sono state montate nuove barriere metalliche in modo discontinuo ed irregolare. Su molti tratti della SS658, tra cui diversi viadotti, ci sono barriere di circa 40 anni fa! La Potenza- Melfi è una strada non sicura e ricca di problematiche. E’ proprio su queste barriere, che ha perso la vita Linda! Chiedo che venga organizzato nei prossimi giorni un tavolo fra la Regione Basilicata, il capo compartimento Anas Basilicata, i delegati di tutti i partiti politici (maggioranza ed opposizione) e le parti sociali, al fine di fare chiarezza sull’ammodernamento della Potenza – Melfi e per definire attraverso gli interventi del PNRR la realizzazione dell’autostrada Candela – Potenza», lo scrive su Facebook Barbara Verrastro, candidata alle ultime elezioni regionali per la lista "Avanti Basilicata" a sostegno di Trerotola presidente. Durante la campagna elettorale aveva dedicato ampio spazio al drammatico stato della viabilità lucana, proprio alla Potenza-Melfi, la "strada della morte".