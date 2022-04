Matera, un “brand” di successo che incanta anche i reali

Matera è una città che non ha paura di raccontare il suo passato, non ha il timore di rivelare a tutti come sia passata dall’essere considerata una vergogna nazionale, espressione letta e sentita migliaia di volte, all’essere Capitale Europea della Cultura nel 2019.

Forse è questo che piace, che attrae visitatori da tutto il mondo, non ultimo il principe Alberto di Monaco. Tanti i personaggi famosi nostrani e internazionali che negli anni hanno scoperto le meraviglie di Matera. Ma è la prima volta che a compiere il viaggio nella città millenaria è un reale, per di più proveniente dal di fuori dei confini nazionali. Se, infatti, fino ad ora Matera aveva ospitato Sharon Stone, Mel Gibson e il Dalai Lama (per citare alcune figure note), lo aveva fatto per occasioni specifiche per le quali i personaggi erano richiamati in città. Alberto II di Monaco ha scelto, invece, Matera per fare il turista, passeggiando nei Sassi e nel parco rupestre. Tra le bellezze della camminata culturale, anche il Palombaro. Proprio quest’ultimo è la testimonianza tangibile di quanto Matera fosse avanti già secoli fa con il suo sistema idrico, motivo per cui alcuni l’hanno definita una sorta di antesignana delle moderne smart cities. La visita del reale monegasco è un evento che invita a una serie di riflessioni sul successo del brand Matera, sulla reputazione di una meta turistica arrivata in tutto il mondo e promossa come destinazione imperdibile al punto da indurre anche un principe a recarvisi per esplorarla. Un risultato simile non può essere attribuito solo alla eco di Matera 2019, ma è il frutto di un lavoro iniziato molto prima e che continua ancora con il destination marketing e l’integrazione sinergica di tutti gli attori che operano nel turismo, di concerto con le istituzioni. Un risultato che porta Matera ad essere apprezzata per il suo fascino, ma che non ha perso in termini di genuinità e accoglienza (si ricordi che è stata di recente eletta “città più accogliente”).