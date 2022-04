La questione afghana e le donne: la Fidapa Sud Est chiama a raccolta a Bari

Una donna afghana, oggi, non può indossare vestiti colorati, non può usare cosmetici, non può ridere ad alta voce, non può apparire sui balconi, non può uscire di casa senza un parente maschio, non può andare a scuola dopo i 12 anni, non può essere curata da dottori maschi.

Una donna afghana, oggi, vive imprigionata dietro una piccola apertura a rete per gli occhi, costretta a ridimensionare ogni espressione del sé, brutalmente derubata di ogni micro-libertà faticosamente conquistata negli ultimi vent’anni.

La libertà di ogni donna è la misura della civiltà di una società, delle relazioni tra i sessi e le persone, del rispetto delle differenze, della possibilità di benessere e di futuro migliore.

A favore di questa libertà le donne FIDAPA hanno scelto, ancora una volta, di schierarsi, mettendo in campo le proprie forze a sostegno di una alleanza di solidarietà che, a partire dalla questione afghana, intende alimentare quella cultura di genere che è garanzia del rispetto dei diritti delle donne in ogni luogo del mondo.

Sabato 30 aprile 2022, su iniziativa della FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Est, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con la Croce Rossa Italiana e con la Città Metropolitana di Bari, Sua Altezza Reale la Principessa Soraya Malek d’Afghanistan, sarà a Bari, intervistata da Paolo Di Giannantonio, per raccontare dell’amore per il suo popolo e dell’impegno in prima linea per le sorelle afghane, soprattutto dopo il ritorno dei Talebani al potere.

Nipote dei sovrani che, negli anni Venti del Novecento, prima di essere deposti e esiliati, resero l'Afghanistan un Paese moderno e liberale, Soraya Malek è nata e vive in Italia dove si batte da decenni per dare dignità e riconoscimento al lavoro e alla condizione femminile nello Stato dove ora sono tornati al potere gli estremisti.

Alla serata incontro con la principessa interverranno: Fiammetta Perrone - Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy, Catherine Bosshart – Presidente Internazionale BPW, Eufemia Ippolito - Past Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy, Executive Finance Officer BPW International e International Legal Advice Task Force Chair 2021-2024, Maria Nuccio - Presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sud Est, Stefano Bronzini – Rettore degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Antonio De Caro – Sindaco Città Metropolitana di Bari, Ilaria Decimo – Presidente Croce Rossa Italiana Regione Puglia.

L’universalità delle battaglie di genere si nutre di esempi come quello della Principessa Soraya Malek, ed è in questa prospettiva che FIDAPA vuole essere vicina alle donne afghane. Senza paura, nel segno della libertà.

Qatra qatra darya mehsha. Goccia a goccia si forma un fiume, dice un antico proverbio afghano.

La pazienza e la determinazione delle donne alimenteranno inesorabilmente la speranza di un futuro di rispetto e parità.