Via Verrastro, sospensione di 10 minuti dura 6 ore. La Regina (Pd): «Un buco diventato voragine»

La seduta riprenderà domani alle 10 di mattina. Non c’è, dunque, intesa sul nome del presidente uscente che alle prime tre votazioni non ha raggiunto il quorum: fumata nera per Cicala che ha racimolato solo 9 preferenze in tutte e 3 le votazioni

«Alle 13:40 è stato sospeso per dieci minuti il Consiglio regionale della Basilicata con all’odg l’elezione del Presidente del Consiglio Regionale. Dopo 6 ore di sospensione il rinvio a domani mattina, con la maggioranza ripiegata a capire come mettere una toppa ad un buco diventato voragine grazie alla mozione di sfiducia che ne ha fatto emergere tutte le contraddizioni: due rimpasti di fila, la mortificazione delle istituzioni ed un immobilismo perenne della terza giunta Bardi. Commissioni ferme da mesi, bilancio non approvato e Basilicata ferma al palo su sanità, lavoro, programmazione ed attività legislativa. Nulla se non gli emendamenti e le proposte del centrosinistra. In questo scenario, però, viene impedito anche il diritto ad esercitare il ruolo di opposizione. L’unica risposta è la piazza ed il voto. Si è oltrepassato il limite», afferma il numero uno dei Dem, Raffaele La Regina.