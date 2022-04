Una storia da raccontare, Queen Elisabeth II risponde agli auguri della V B di Pomarico

«Era il 21 febbraio scorso – racconta Policaro – quando le bambine e i bambini della classe V B di Pomarico, stimolati dalla insegnante Teresa Tristano, hanno lavorato sul tema dei settanta anni di Elisabetta II, Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, la più longeva sul trono d’Inghilterra. Decisero di mandare i loro auguri via “air mail”, spiegando con la loro immensa semplicità a Elisabetta II come avessero, da una piccola cittadina del Sud Italia, approfondito a scuola la cultura britannica, leggendo e vedendo insieme documentari sulla sua fantastica ed eccezionale vita, apprezzando il grandissimo amore per la sua nazione e per i suoi sudditi. Con gli auguri e le congratulazioni per il Giubileo di Platino, con la formula tipicamente British del “may God always bless your Majesty” e aggiungendo in calce anche il loro piccolo grande sogno. Sarebbe un onore poterla avere in Italia, magari a visitare l’Antica città di Matera con la sua storia millenaria, ma soprattutto sarebbe solo bellissimo che potesse, la regina, leggere la loro lettera e ammirare i disegni che con il cuore e grande affetto le hanno inviato»