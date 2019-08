Parte "Trenodía", il pianto collettivo di Vinicio Capossella che unisce Calitri, Lacedonia e Isola Capo Rizzuto a Matera

"Trenodía" si propone di trasformare la lamentela in pianto rituale, il piagnisteo in altisonante lamentazione collettiva, in forma creatrice e aggregatrice per, come dice Ernesto De Martino, non morire con cio’ che muore. Sarà un pianto per la comunità. Un pianto rituale collettivo, sonoro, rigenerante. Un corteo come forma d’arte.