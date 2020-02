La Basilicata "manda" in quarantena solo gli studenti che tornano in Regione

''Questo è un provvedimento che scaturisce dalla chiusura degli atenei al Nord. Se dovessero verificarsi altre esigenze, si faranno ordinanze con nuovi elementi. Questa è una procedura in emergenza, non deve allarmare nessuno perché casi non ce ne sono stati e non ne sono stati accertati. Noi, come autorità, come prefetto e come Regione, dobbiamo mettere in atto delle iniziative di tutela'', afferma il governatore lucano