Un pò di democrazia: dal primo maggio addio al Green pass, in attesa dell'autunno l'estate sarà senza discriminazioni

Non ha creato luoghi sicuri, non ha evitato il contagio, ha favorito una massiccia circolazione del virus ed ha creato fortissime discriminazioni come mai nell'Italia repubblicana. Dopo oltre due anni di pandemia, il 30 aprile scade l’ultimo decreto con le regole per contrastare il Covid-19. Il Green Pass sarà archiviato e le mascherine al chiuso resteranno obbligatorie solo per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività a più alto rischio di contagio. Gli ultimi nodi da sciogliere sono scuola, lavoro, uffici, negozi e servizi alla persona. Oggi – spiega il Corriere – il governo farà il punto a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi non ritiene necessario un decreto, che costringerebbe il governo a discuterne in cabina di regia e poi nel Consiglio dei ministri di giovedì. La strada che prevale è scrivere le nuove norme sotto forma di emendamenti al decreto Covid che sarà approvato giovedì dalla Camera, per poi passare all’approvazione finale del Senato. Ma poiché il testo sarà legge fra una decina di giorni, sarà necessaria anche un’ordinanza-ponte che il ministro Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore. In diversi Paesi d’Europa la mascherina non è più obbligatoria per legge nemmeno al chiuso. In Italia invece, sulle spinte scientifiche che arrivano dall’Oms e dall’Ordine dei medici, prevale la linea della prudenza sostenuta dal chiusurista e rigorista Speranza e quindi i dispositivi di protezione resteranno ancora nelle situazioni più a rischio. Sui mezzi del trasporto pubblico locale (autobus, metropolitane, tram) l’obbligo di mascherine Ffp2 verrà prorogato dal 1 maggio in avanti. La stessa scelta si farà per aerei, navi e treni a lunga percorrenza. «Addio al green pass? Non c'è dubbio: fatto salvo le Rsa e gli ospedali, per tutto il resto non sarà più richiesto dal primo maggio». Lo ha confermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Skytg24 precisando che «si va verso la normalità e verso un'estate senza restrizioni e oggi ci sono queste condizioni grazie ai 52 milioni di italiani vaccinati». Per l'autunno le indicazioni sono chiare: si procederà ad una quinta dose per i fragili e ad una quarta per tutti, in quella che sembra una campagna vaccinale infinita. Come favorire le "adesioni"? Rispolverando il Qr code.