I Carabinieri foggiani tirano fuori tutta la loro sensibilità nell'aiutare le donne perseguitate e abusate

A Cerignola i militari hanno arrestato in flagranza per “maltrattamenti in famiglia” un 41enne del posto. L’uomo, in fase di separazione dalla moglie, l’aveva minacciata di tornare a casa. Sempre per maltrattamenti, arrestato per tre volte dai Carabinieri un 47enne di San Ferdinando di Puglia. Per "atti persecutori" in manette un 28enne a Trinitapoli non rassegnato alla fine della relazione sentimentale con una giovane donna.