Coronavirus, in Puglia il bastardo rallenta a Pasqua: meno morti e contagiati oggi

I 7 morti di oggi sono stati registrati: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia Taranto, 1 fuori regione. Il maggior numero dei nuovi contagi, 36, nella BAT; 36 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Taranto