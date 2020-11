Coronavirus, la provincia di Foggia sempre in testa per il numero di morti in Puglia. E i contagi restano alti: altri 1.511

Su 9.988 tamponi, i nuovi 1.511 casi positivi sono: 553 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT,308 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 184 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota. Le persone attualmente positive sono 34.071, di cui 32.378 curate a casa e 1.693 in ospedale. Le persone colpite finora dalla pandemia in Puglia sono 47.565