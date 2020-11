Coronavirus, altri 48 morti in Puglia. E 1.737 nuovi contagi

A fronte di 9.505 tamponi, sono stati riscontrati altri 1.737 casi positivi: 675 in provincia di Bari,110 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 345 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto. Aumentano i ricoverati in ospedale: sono 1.855, mentre altri 34.562 attualmente contagiati sono curati a casa. Finora le persone colpite dalla pandemia in Puglia sono 50.738