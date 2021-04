Il Coronavirus in Puglia viaggia al 12,54% con altri 1.791 contagi e 48 morti

Su 14.281 tamponi effettuati, il 12,54% è risultato positivo con altri 1.791 contagi: 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Attualmente le persone contagiate sono 51.047, di cui 2.240 ricoverate negli ospedali e 48.807 curate a casa. Le persone colpite dal Covid in Puglia finora sono 207.367, quelle guarite 151.177