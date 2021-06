Covid, solo lo 0,07% i contagiati in Puglia. 59 i nuovi casi, 2 i morti

Su 8.323 tamponi effettuati, lo 0,70% (la media nazionale è o,50) è risultato positivo con 59 contagi: 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Due i nuovi decessi, in provincia di Bari, che porta a 6.642 il numero totale dei morti per il Covid