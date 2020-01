La notte bianca dell'economia all'ITET di Lucera

"Porte aperte" all’ITET “Vittorio Emanuele III” di Lucera, domenica 19 e giovedì 23 gennaio 2020, per presentare ai ragazzi che attualmente frequentano la terza media e alle loro famiglie, nonché a tutto il territorio, i curricula proposti dall’offerta formativa per il prossimo a.s. 2020/2021. «Si tratta di un’importante opportunità – sottolinea lo staff di presidenza, guidato dal prof. Pasquale Trivisonne – per far conoscere ancora meglio il nostro Istituto, che vanta un’alta percentuale di allievi pendolari, segno che il suo raggio d’azione non si ferma alla sola città di Lucera e il suo bacino d’utenza ingloba in buona sostanza tutti i paesi del Subappennino Dauno»... Continua a leggere