A Cerignola la centrale della truffa sull'extravergine tra Puglia e Toscana, il plauso ai Nas della Mongiello madrina della legge salva olio

“Un plauso alle forze dell’ordine che hanno smascherato una maxi frode di olio di semi di soia truccato e trasformato in olio extravergine di oliva con l'aggiunta di sostanze come clorofilla e betacarotene”. E' l'apprezzamento di Colomba Mongiello, madrina della legge salva olio, per la maxi operazione con cui i Carabinieri del NAS (di Firenze e Foggia) hanno smascherato la colossale frode sull'olio extravergine tra Puglia e Toscana. “Non è la prima volta che lungo l’asse Toscana-Puglia si verificano sequestri di ingenti quantità di olio falso etichettato fraudolentemente come olio extravergine di oliva o grandi quantitativi di olio di carta oppure falso olio italiano così come documentato dalla relazione della commissione anti contraffazione e approvata alla Camera all’unanimità”.

“In questo caso” prosegue la Mongiello, “l’olio di semi veniva colorato con clorofilla e betacarotene e immesso nei circuiti commerciali toscani del settore alimentare (bar, ristoranti, panifici, grossisti)”. Le indagini dai Nas di Firenze, Foggia e i carabinieri dei comandi provinciali di Firenze e Foggia, oltre dell'Istituto Centrale Repressione Frodi, hanno documentato un flusso enorme di prodotto pari a 50 tonnellate di olio sofisticato con carte ovviamente false, sequestrato 16 tonnellate pronte per essere immesse in commercio e messo sotto sequestro l’opificio di Cerignola dove veniva compiuta materialmente la sofisticazione e indagate 14 persone. Nell’inchiesta sono stati utilizzati strumenti investigativi presenti nella legge voluta dal parlamento a difesa del prodotto identitario della dieta mediterranea.” Garantire le aziende sane di questo settore deve essere l’obiettivo di tutta la filiere; tutelare i consumatori che spesso credono di comprare olio extravergine italiano a un prezzo stracciato che non copre neanche i costi di produzione senza sapere che si tratta di un clamoroso fake”, conclude la Mongiello.