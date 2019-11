"Il Graffio" di Magistà sui comuni sciolti per mafia questa sera su Telenorba e TgNorba24

Oggi, venerdì 1° novembre, alle 23.15 su Telenorba e TgNorba24 andrà in onda la prima puntata della dodicesima edizione de “Il Graffio”, il programma di approfondimento del TgNorba, condotto dal direttore Enzo Magistà. Fari puntati sui comuni pugliesi commissariati per infiltrazioni mafiose. Nel 2018 la Puglia è stata la seconda regione italiana in questa speciale classifica. Complessivamente, dal 1991, quando è entrata in vigore la prima legge in Italia, nella nostra regione sono stati commissariati 17 Comuni. Ma la tendenza è in netta crescita negli ultimi anni. A settembre sono andati a casa due sindaci, un’altra amministrazione, in Salento, è sotto la lente di ingrandimento. “Che sta succedendo in Puglia? Improvvisamente sta diventando una regione mafiosa? E’ di questo che parleremo nella prima puntata del Graffio”, sottolinea il direttore del TgNorba Enzo Magistà. “C’è qualcosa che non ci torna e in trasmissione cercheremo di capire le ragioni di questa escalation di Comuni sciolti per mafia”. Alla trasmissione interverranno l’ex sindaco Franco Metta e l’ex sindaco di Valenzano, Antonio Lomoro. Servizi di approfondimento anche alle città di Monte Sant’Angelo e Manfredonia. Interverrà anche il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, vice presidente nazionale di Avviso Pubblico, associazione per la legalità nei Comuni.