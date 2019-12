Buon compleanno, Tgr Rai. Così Valentina Dello Russo ci racconta la sua "Primavera" in Basilicata

Oggi è una professionista affermata: cronista parlamentare di razza, conduttrice di punta di RaiNews24, il canale all-news più seguito ed apprezzato d’Italia. Prima che un sudato concorso la portasse a Roma, però, Valentina Dello Russo ne ha masticato di strada dalla sua Melfi, gloriosa città di Federico II, facendosi le ossa in una delle più apprezzate palestre d’informazione delle province italiane: la Testata Giornalistica Regionale della Basilicata che, come le altre TGR, il 15 dicembre compie 40 anni. Un anniversario speciale che Valentina ci ha concesso di festeggiare con i suoi ricordi, guardando insieme alla sua terra d’origine.



La Tgr Basilicata, come le altre, compie quarant’anni e tu sei cresciuta con lei. Se ti chiedessimo di guardare per un attimo indietro?

Guardo spesso indietro, a quella che per me è stata una grande palestra di giornalismo radiotelevisivo. Ricordo l’affetto con cui, io e gli altri colleghi arrivati con la selezione per Buongiorno Regione, fummo accolti in redazione. Ci chiamavano “redazione primavera”. Non dimenticherò mai l’entusiasmo di quei giorni nel costruire insieme, guidati dall’allora caporedattore Renato Cantore, un programma nuovo e sperimentale. Avevo 25 anni ed ero emigrata a Vienna perché in Italia le possibilità di vivere di giornalismo erano davvero poche. Quel concorso mi diede la possibilità di tornare nella mia regione d’origine, di conoscerla e raccontarla per 8 lunghi anni: le calamità naturali, le crisi industriali, il petrolio e l’ambiente, ma anche le bellezze naturalistiche e le tante storie positive di accoglienza, solidarietà, impresa. I colleghi giornalisti, i tecnici interni ed esterni: di tutti conservo un bellissimo ricordo, fra le fatiche che abbiamo condiviso e i successi di ascolto.

Qual è, in particolare, un ricordo, un’emozione che hai custodito maggiormente?

Il ricordo più intenso, forse per l’impegno di quelle settimane, è legato a un’inchiesta sullo smaltimento delle acque di scarto delle lavorazioni petrolifere. Ricordo i chilometri percorsi con il collega Ottavio Chiaradia lungo tutta la Basilicata, la sera in cui finimmo le riprese dopo la mezzanotte, le interviste per ricostruire quello che per giorni avevo studiato dalle carte, avevo approfondito con gli esperti. Ricordo le visure camerali, i faldoni di documenti che invadevano la mia scrivania. Ricordo i colloqui con le fonti e la fatica del lunghissimo montaggio. Ricordo la fiducia del caporedattore Oreste Lo Pomo, l’incoraggiamento di tutti i capi suoi vice. Ne uscì un’inchiesta in due puntate. Mesi dopo ci furono degli arresti proprio sulla tesi che portavamo avanti nei nostri servizi. Fu una grande soddisfazione. E poi conservo l’emozione di alcuni incontri. Quelli più difficili, con genitori che troppo presto hanno dovuto salutare i propri figli: il padre di un ragazzo travolto dal fango di un’alluvione, la madre di un giovane morto in un’incidente in mongolfiera. Quelli con chi aveva perso affetti e casa nel crollo di Vico Piave a Matera. Ma anche quelli più gioiosi: il papà che riuscì a ritrovare, dopo un giro per tutti i campi di accoglienza in Italia, il suo bimbo, vivo dopo una traversata in barcone. E poi porto sempre nel mio cuore tutte le persone con cui si era creato un rapporto di fiducia, le sentinelle sul territorio che mi chiamavano per segnalare notizie.

Le zone d’ombra, anche mediatiche, che caratterizzano i nostri territori di periferia sono quelle in cui bisogna ostinarsi di più a cercare un varco verso il futuro: tu come ci sei riuscita?

Non so se ci sono riuscita. Io ho solo avuto il privilegio di essere pagata per raccontare un territorio che ha molto da dire e, a quei tempi, aveva poco spazio di espressione. La grande occasione di Matera 2019 ha sicuramente dato molta più visibilità alla Basilicata e con immenso orgoglio, da lontano, continuo a seguire ogni occasione di racconto della nostra regione.

Com’è la Basilicata che oggi vedi da lontano, con maggiore equilibrio emotivo rispetto al coinvolgimento del racconto diretto che ne facevi? Insomma, pregi e difetti. E, considerato il tempo natalizio dei desideri, cosa cambieresti?

La Basilicata che vedo da lontano è una terra lenta, in cui ci si può rifugiare nella sicurezza dei tempi rilassati, delle relazioni sincere e delle tradizioni solide. Questi aspetti mi mancano tanto, anche se a volte possono risultare dei limiti: le novità sono accolte con sospetto, si tende alla lamentazione, all’accettazione passiva e remissiva della realtà che ci circonda. Ma credo sia vero quello che riscontrava Leonardo Sinisgalli: il lucano è tormentato dal demone dell’insoddisfazione. Quindi il mio desiderio è che i miei corregionali trasformino l’insoddisfazione in uno slancio di orgoglio, che il lamento lasci spazio alla creatività. E vedo che in molti lo stanno già facendo. Per aiutarli, spero in una classe dirigente più illuminata, che sappia invertire la rotta di una terra impoverita dall’emorragia di giovani, non necessariamente fermando il loro esodo, ma diventando attrattiva per altri.

Chiudiamo da dove avevamo iniziato, la Tgr Basilicata. Quando ti capita, ci fai volentieri un salto: nostalgia?

In realtà il tempo è sempre troppo poco e non riesco da tanto a passare in quella che ancora oggi considero la mia redazione. Ho avuto la grande gioia di incontrare colleghi della Tgr Basilicata in giro nelle mie trasferte o a Roma ed è sempre stata un’emozione constatare che la stima e l’affetto si conservino intatti.

Infine, immagina di essere tu a condurre il tg regionale di questo fine anno (tra l’altro la Rai festeggia il Capodanno a Potenza), qual è l’augurio che rivolgeresti ai lucani e alla nostra terra?

La sera di Capodanno sarò in conduzione a Rainews e credo che l’augurio che farei ai miei corregionali è lo stesso che in cuor mio farò a tutti i telespettatori: di vivere ogni fine come un nuovo inizio.