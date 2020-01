Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato presidente alla Regione Puglia, così il voto in provincia di Foggia

Apriranno domani alle 08.00 i 46 seggi allestiti per lo svolgimento delle primarie per la scelta del candidato alla Presidenza della Regione Puglia del centrosinistra. In lizza 4 candidati: Fabiano Amati, Michele Emiliano, Elena Gentile e Leonardo Palmisano. I loro nomi sono stampati sulla scheda consegnata al seggio. Per votare uno dei candidati basta apporre una croce sul nome. Possono partecipare al voto tutti i cittadini italiani ed europei maggiorenni e residenti in Puglia. Possono votare anche i 16enni, i migranti e gli studenti fuori sede iscritti negli atenei pugliesi, purché si registrino sulla piattaforma on line primariepuglia2020.it. Gli elettori potranno votare nel proprio comune di residenza, o in uno limitrofo dov'è allestito il seggio, semplicemente mostrando un documento d'identità e versando il contributo di 1 euro per l'autofinanziamento delle primarie. I seggi chiuderanno alle 20.00 e subito dopo si svolgerà lo scrutinio delle schede.

"Le primarie sono lo strumento che abbiamo scelto per favorire la partecipazione dei cittadini all'individuazione del miglior candidato alla guida della Regione Puglia - commenta la segretaria provinciale Lia Azzarone - Chiunque vinca avrà dalla sua un duplice vantaggio: la forza della legittimazione popolare a rappresentare il PD e l'alleanza politica e civica di cui è parte; i positivi esiti delle azioni realizzate dalla Giunta guidata da Michele Emiliano. Domenica sera consceremo il nome del nostro candidato e da lunedì inizierà la campagna elettorale per garantire ai cittadini di Foggia, della Capitanata e della Puglia altri 5 anni di buon governo".

***

SEGGI PROVINCIA DI FOGGIA

FOGGIA / Via Scillitani, 17 - OPERA PIA SCILLITANI

ACCADIA / via Bonito, 10 - SEDE PD

ALBERONA / Corso Vittorio Emanuele 37-39

ANZANO DI PUGLIA / VOTA A MONTELEONE DI PUGLIA

APRICENA / Piazza dei Mille, 24 - SEDE PD

ASCOLI SATRIANO / via Garibaldi, 1 - SEDE PD

BICCARI / Piazza Umberto I

BOVINO / Piazza Duomo, 10

CAGNANO VARANO / Corso Giannone, 88 - SEDE PD

CANDELA / Piazza Plebiscito - SEDE PD

CARAPELLE / Via della Repubblica, 15 - SEDE PD

CARLANTINO / VOTA A PIETRAMONTECORVINO

CARPINO / via Roma, n. 100

CASALNUOVO MONTEROTARO / Piazza Municipio, 10

CASALVECCHIO DI PUGLIA / via Fabio Filzi n. 66 - SEDE MUNICIPALE

CASTELLUCCIO DEI SAURI / VOTA A TROIA

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE / VOTA A TROIA

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA / Corso Roma 29 - PALAZZO ROMANO

CELENZA VALFORTORE / VOTA A PIETRAMONTECORVINO

CELLE DI SAN VITO / VOTA A TROIA

CERIGNOLA / via Mameli, 42 - SEDE PD

CHIEUTI / VOTA A SERRACAPRIOLA

DELICETO / Piazza Europa, 14 - SEDE PD

FAETO / VOTA A TROIA

ISCHITELLA / via Michele Zannotti, 13 - SEDE PD

ISOLE TREMITI / Isola di San Domino - Centro polifunzionale

LESINA / Corso Vittorio Emanuele, 26 - SEDE PD

LUCERA / Via Federico II, 1

MANFREDONIA / via del Seminario, 1 - SEDE PD

MATTINATA / VOTA A MANFREDONIA

MONTE SANT'ANGELO / Corso Vittorio Emanuele, 137 - SEDE PD

MONTELEONE DI PUGLIA / Corso Umberto I, 63

MOTTA MONTECORVINO Piazza Aldo Moro - PALAZZO MUNICIPALE

ORDONA / VOTA A CARAPELLE

ORSARA DI PUGLIA / Via Garibaldi - SEDE PD

ORTANOVA / Piazza Pietro Nenni - SEDE MUNICIPALE

PANNI / VOTA A BOVINO

PESCHICI / Corso Garibaldi, 3

PIETRAMONTECORVINO / Via San Pardo - TEATRO COMUNALE

POGGIO IMPERIALE / Via Palazzina, 17 - SEDE PD

RIGNANO GARGANICO / VOTA A SAN MARCO IN LAMIS

ROCCHETTA SANT'ANTONIO / Piazza Aldo Moro - ATRIO PALAZZO MUNICIPALE

RODI GARGANICO / Via M. Fini - LOCALE PUBBLICO

ROSETO VALFORTORE / VOTA A BICCARI

SAN GIOVANNI ROTONDO / Via Luigi Cadorna, 3 - SEDE PD

SAN MARCO IN LAMIS / Via Pozzo Grande - LABORATORIO LUDICO

SAN MARCO LA CATOLA / VOTA A PIETRAMONTECORVINO

SAN NICANDRO GARGANICO / Piazza Enzo Fioritto

SAN PAOLO DI CIVITATE / Via Vittorio Veneto, 2 - SEDE PD

SAN SEVERO / Piazza Luigi Allegato

SANT'AGATA DI PUGLIA / Corso Vittorio Emanuele, 7 - SEDE PD

SERRACAPRIOLA / Via Vittoria - SEDE PD

STORNARA / Piazza della Repubblica - SEDE MUNICIPALE

STORNARELLA Corso G. Garibaldi, 2 - ATRIO PALAZZO MUNICIPALE

TORREMAGGIORE / Corso Matteotti, 106

TROIA - Via R. Margherita - SEDE PD

VICO DEL GARGANO / Largo S. Domenico, 1 - SALA CONSILIARE

VIESTE Corso Lorenzo Fazzini

VOLTURARA APPULA / VOTA A MOTTA MONTECORVINO

VOLTURINO / VOTA A MOTTA MONTECORVINO

ZAPPONETA / Corso Manfredonia, 15