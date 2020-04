Oggi è la giornata per la consapevolezza sull'autismo, ti va di venire "In viaggio con Adele»?

iFun, associazione di promozione sociale di genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali, mette in campo per il 2 aprile una serie di iniziative online per sensibilizzare tutti e dare coraggio alle famiglie in questo periodo molto complesso. Ma soprattutto, iFun era alla ricerca di una bella storia, con uno sguardo sul suo mondo, da far vedere a tutti.

Pino Bruno, direttore artistico del Festival, e il suo staff, hanno inserito nella lista alcuni film che parlano di autismo, tra cui “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani, prodotto dalla Paco Cinematografica (Miglior Film dell’edizione FFF 2018). Una storia bellissima, girata a Foggia e in provincia.

Sinossi: Adele, una ragazza venticinquenne con problemi psichici, non ha mai conosciuto suo padre e vive da sempre sotto l'ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando la sua esistenza viene stravolta proprio dalla morte improvvisa di quest’ultima. Abbandonata da tutti i parenti, che non hanno nessuna intenzione di prendersene cura, Adele incontrerà Aldo, un vecchio attore sessantacinquenne, convocato in Puglia proprio per un ultimo saluto alla defunta Margherita. Aldo in quell’occasione scoprirà di esserne il padre e avrà il compito di dirle la verità. Inizia così un viaggio in una Puglia inospitale dove due perfetti sconosciuti, diversissimi fra loro, trasformeranno una relazione improbabile in qualcosa di unico e indimenticabile, assomigliando poco a poco a quello che non hanno mai pensato di poter essere insieme: un padre ed una figlia.

Interpreti: Alessandro Haber, Sara Serraiocco, Isabella Ferrari