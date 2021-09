La mafia? Per il deputato foggiano Lovecchio è silenzio e solitudine

Silenzio e solitudine: è, sostanzialmente, questo l'humus della mafia che individua il deputato foggiano del Movimento 5 Stelle Giorgio Lovecchio; che ha preso parte «con grande interesse» - dice - all'incontro tenuto presso l'università di Foggia con con Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, col prefetto di Foggia Carmine Esposito, i procuratori Roberto Rossi, Antonio Laronga e Ludovico Vaccaro e il sostituto procuratore della DDA Giuseppe Gatti. La mafia si nutre di silenzi, per questo, esorta il parlamentare pentastellato, «è tempo di parlare e di parlarsi. Di discorrere di mafia, che è un fenomeno visibile e purtroppo esistente e concreto. Parlare di mafia significa iniziare a collaborare, ad interagire ed è bello che questo avvenga in un'aula universitaria, dove si formano le coscienze, ma soprattutto dove si forgiano i professionisti di domani». Ma per uscire dal tunnel della mafia occorre soprattutto superare la solitudine in cui si consuma l'azione istituzionale, imprenditoriale, sociale. «Non ci si deve limitare a parlare- dice Giorgio Lovecchio -. Occorre una coscienza collettiva. Si deve agire, a partire dal mondo imprenditoriale, per giungere all'ultimo dei cittadini. Serve un cambiamento culturale, bisogna abbandonare ogni logica di compromesso, offrire opportunità ai giovani, rigenerare il tessuto economico e sociale di una provincia 'difficile' come quella di Foggia. Ho grande fiducia nelle istituzioni, ma serve una sinergia con cittadini, dirigenti, politici. La mafia non è solo quella che spara, che commette attentati. La mafia è quella che prende decisioni, che sottomette le pubbliche amministrazioni, che contribuisce a creare un tessuto sociale distruttivo, che senza una sinergia concreta non potrà mai tornare sulla retta via».