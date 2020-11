Coronavirus, meno morti e con meno tamponi diminuiscono i contagi in Puglia: il numero più alto in provincia di Foggia

Su 8.285 tamponi effettuati (1.747 in meno rispetto a ieri, che erano 10.032) i 907 nuovi casi positivi sono stati riscontrati: 134 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 448 in provincia di Foggia, 54 in provincia di Lecce, 126 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. 1 caso di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato. Sale il numero dei ricoverati: sono 1.887, rispetto ai 36.357 curati a casa, su 38.244 attualmente contagiati. In totale sono 53.218 le persone finora colpite dalla pandemia