Contratto di sviluppo per la Capitanata, 29 sindaci foggiani contro Conte: minacciano persino le dimissioni

La riprovazione delle risorse «ignora completamente le indicazioni di finanziamento di Progetti Strategici dell’Area Interna Monti Dauni (Progetto Pilota per la Puglia) che erano state avanzate in sede di concertazione». Per questo i sindaci chiedono agli interlocutori del Contratto di non sottoscriverlo, al Prefetto di riaprire il tavolo di concertazione, minacciando «clamorose azioni di protesta «quali le possibili “Dimissioni in massa” di tutti i 29 Sindaci, nel caso in cui queste istanze non trovassero ascolto.»