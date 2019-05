Elezioni europee, la Gentile tradita dal suo Pd in provincia di Foggia (che portava la Picerno)

La Gentile non ritorna in parlamento europeo per 243 voti di differenza con la napoletana Picerno, sostenuta dal Pd foggiano: davvero un peccato che un territorio non sappia valorizzare le sue risorse. Per la cerignolana rimane la soddisfazione di essere stata la più votata non solo in Puglia ma anche in provincia di Foggia, dove la Picerno arriva ultima.