Fiera di Foggia, Landella: «Massimo sostegno al nuovo commissario Arena, grave la decisione di Emiliano di non condividerne la scelta»

«Ancora una volta, come accaduto in occasione della nomina del precedente Commissario, la Regione Puglia ha deciso in solitudine, proprio quando invece sarebbe stato necessario allargare la discussione ed il confronto, rendendoli più partecipati e dunque facendo in modo che le indicazioni risultassero ancora più efficaci. Si tratta di un errore grave, che purtroppo si ripete con una preoccupante ciclicità da parte del governo regionale quando in gioco ci sono gli orizzonti di sviluppo di Foggia e della Capitanata. La Regione Puglia ed il presidente Michele Emiliano non possono continuare a bypassare il territorio e le sue rappresentanze politiche, adottando comportamenti che tra l'altro contraddicono in radice i frequenti richiami che proprio il Governatore formula rispetto alla necessità di una matura e seria cooperazione istituzionale», sottolinea, tra l'altro, Landella.