Regionali, Salvini: "Fitto candidato in Puglia? Stiamo cercando uomini e donne migliori"

"Cerchiamo gli uomini e le donne migliori per i Comuni e le Regioni. Possono avere una tessera di partito in tasca o possono non averla. Stiamo scegliendo le persone piu' in gamba ed una squadra", ha detto il leader della Lega. Insomma, Salvini continua a mettere in discussione gli accordi già presi con Berlusconi e la Meloni in cui Caldoro e Fitto venivano indicati quali candidati presidenti per le regioni Campania e Puglia.