Colpo di mano di Conte sulla preferenza di genere in Puglia: elezioni a rischio

I tempi della conversione in legge non sono brevi e, quindi, le votazioni del 20 settembre potrebbero slittare. Una mossa rischiosa, questa di Conte, proprio quando le forze politiche sembrano d'accordo per una soluzione condivisa, a meno che non sia stata ben studiata proprio per far saltare le elezioni, così da dare tempo ad Emiliano di sistemare al meglio il "pasticcio" della preferenza di genere e lavorare ai fianchi i 5 Stelle per un'intesa.