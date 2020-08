La Camera approva il decreto di Conte sulla doppia preferenza in Puglia, ma resta una presa in giro

Al testo non sono stati presentati emendamenti per stabilire l'obbligatorietà della composizione delle liste con le quote 60/40%, per cui i partiti hanno facoltà di operare come prima, tutt'al più pagando una multa; quindi, dopo essersi lavato la faccia con la storicità del provvedimento, che tra l'altro esautora il potere legislativo del Consiglio regionale, il governo Conte non cambia nulla, se non l'enunciazione di principio. Una colossale presa in giro, insomma, anche da parte del centrodestra, che si è astenuto, e del Pd che aveva invocato la modifica del decreto.