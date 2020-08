Regionali, con la vittoria di Fitto in Puglia Giorgia toglie a Salvini lo scettro del centrodestra

Delle 6 regioni al voto in settembre, la vittoria di Zaia in Veneto e quella di Toti in Liguria sarà un successo ascrivibile unicamente ai due governatori uscenti; per questo Salvini punta a vincere in Toscana, con la sua candidata presidente Susanna Ceccardi, per affermare il suo primato nel centrodestra già messo a rischio dal calo dei consensi per la Lega sempre più incalzata da Fratelli d'Italia che cresce esponenzialmente nei sondaggi. Se Giorgia Meloni vince in Puglia, con Fitto, e nelle Marche, con Acquaroli, Salvini può dire addio ai suoi galloni da capitano della coalizione.