De Bonis: «Bellanova pensi ai guai che ha combinato e alla sua di estinzione politica: per farsi rieleggere deve andare in pellegrinaggio a Medjugorje»

«In questi giorni Bellanova ha tirato in ballo anche i 'responsabili', parlando di mercato, ma lei e i suoi sodali devono ancora spiegare agli italiani quali opache logiche li hanno spinti a far cadere un governo in piena emergenza pandemica. L'altra volta, sapendo che in Puglia non l'avrebbe votata nessuno, ha trovato un paracadute in Emilia-Romagna. Questa volta per farsi rieleggere dovrebbe fare un pellegrinaggio a Medjugorje", dice il senatore lucano Saverio De Bonis, rispondendo alle recenti dichiarazioni della viceministra Teresa Bellanova in merito alla discussione interna al Movimento Cinque Stelle e al ruolo di Giuseppe Conte.