Coronavirus, il bastardo non arretra in Puglia: altri 10 morti e 66 contagi

Anche sul fronte dei morti non c'è pace. Rispetto agli 11 di ieri, oggi sono 10 i nuovi decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. Il numero complessivo dei morti è 288, i guariti sono 323