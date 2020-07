Regionali in Puglia, Emiliano e i 5 Stelle: marciare divisi per colpire uniti

«Si corre da soli ma in modo consapevole, poi, quando ci saranno i risultati, si governa insieme, maggioranza e opposizioni per rilanciare il Paese», ha detto la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo intervenendo alla inaugurazione a Bari del comitato elettorale di Antonella Laricchia. La candidata presidente dei pentastellati ha però sottolineato: «Non mi faro' comprare da certe lusinghe che si fanno sempre piu' insistenti. Per Emiliano e per quelli come lui, anche per Fitto, la politica e' uno scambio di poltrone. Questo a noi non interessa, noi abbiamo sempre messo al centro i temi»