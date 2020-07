Da Emiliano e Piemontese mandati di pagamento per altri 60 milioni di euro

“Tra interventi per l'infanzia, per gli asili nido, per la disabilità, per gli anziani e per i soggetti a rischio di esclusione sociale, abbiamo raggiunto Comuni, istituzioni sociali private, aziende sanitarie locali a cui abbiamo trasferito risorse per oltre 15 milioni di euro nell’ambito delle nostre politiche sociali e della famiglia, e più di 22 milioni di euro li abbiamo trasferiti per garantire i livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema sanitario regionale”, dichiarano Emiliano e Piemontese