Scuole, in Puglia Emiliano dispone la didattica digitale integrata nelle superiori per almeno il 75% delle lezioni

Da martedi' 27 ottobre e fino al 24 novembre le scuole superiori della Puglia potranno adottare la didattica digitale integrata, per una quota non inferiore al 75%, in tutte le classi in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.