Coronavirus, Puglia sempre da capogiro: altri 994 contagi e 10 morti

Le persone finora colpite dalla pandemia in Puglia diventano 22.085. Attualmente i positivi sono 14.233, di cui 13.372 curati a casa e 861 in ospedale. Con gli ultimi 10 decessi (3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto) il numero dei morti sale a 763; i guariti finora, invece, sono 7.089